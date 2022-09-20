رفع إحدى عربات قطار دمنهور تمهيدا لعودة حركة القطارات.. فيديو وصور

تمكن منذ قليل، فريق هيئة السكك الحديد، من رفع إحدى عربات قطار مطروح- القاهرة الذى خرج عن مساره بمحطة دمنهور دون حدوث أى إصابات.

واستعانت هيئة السكك الحديد بأوناش عملاقة، لإزالة أثار الحادث، وجارى إصلاح قضبان السكك الحديدية، لإعادة حركة القطارات مرة أخرى إلى طبيعتها.

وكانت محطة قطارات مدينة دمنهور بالبحيرة، قد شهدت إزالة أثار خروج جرار قطار ركاب وإحدى العربات بخط القاهرة - الإسكندرية عن مسارها أثناء دخول القطار محطة سكك حديد دمنهور صباح اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة استعانة هيئة السكك الحديدية بفريق عمل واوناش عملاقة من محطة طنطا لإعادة العربات إلى مسارها، وإصلاح قضبان السكة الحديد والعربات بورش الهيئة بالاسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت بلاغًا من شرطة السكة الحديد يفيد بخروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولي من القطار القادم من مطروح عن قضان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور.

وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية لمكان الواقعة بالفحص تبين خروج عربتي من القطار عن قضبان شريط السكة الحديد، دون حدوث إصابات.

أسفرت الواقعة، عن توقف حركة القطارات بخط القاهرة- الإسكندرية، وجارى إعادة عربات القطار إلى وضعها الطبيعى وعودة حركة القطارات مرة أخرى إلى مواعيدها المقررة.