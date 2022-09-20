رضا حجازى: نسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة

كتب محمود طه حسين

ترأس الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، لمناقشة خطة العام الدراسى الجديد 2022/2023، والذى من المقرر أن يبدأ فى 1 أكتوبر القادم.

وأكد الدكتور رضا حجازى على أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى له دور محورى فى المشاركة فى صنع القرار، مشيرًا إلى أنه استهدف دعوة أساتذة كليات التربية لأنهم جزء لا يتجزأ من عملية تطوير التعليم، والشعور بالمسؤولية القومية تجاه البلد باعتبار أن التعليم قضية أمن قومى.

وقال الوزير، إن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتى من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد 2022-2023، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التى تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتى من بينها: العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحى لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعى بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسى جديد منضبط وآمن.

واستعرض الوزير ملامح العام الدراسى الجديد والتى تتضمن: دمج التكنولوجيا والأنشطة، بكافة أنواعها فى العملية التعليمية، موضحًا أنه سيتم توظيف القنوات التعليمية "مدرستنا (1، 2، 3)" فى العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة ــ والفترة تعادل حصتين دراسيتين ــ لعرض المادة التعليمية، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل فى نفس الفترة لعرض الدرس، مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، ويُخصص باقى النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذى تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية ــ من خلال مسئول التطوير التكنولوجى ــ وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمى على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل، وسيتم توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثالث الثانوى العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، ويكون ذلك بمشاركة السادة مديرى عموم تنمية الأنشطة، ومن ثَمَّ المساهمة فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مضيفًا، أنه سيتم تطبيق ذلك على أربع مراحل بنسبة لا تقل عن 25% من مدارس الإدارة لكل مرحلة.

كما أكد الدكتور رضا حجازى على أن تطوير التعليم خطة دولة، وسيتم استكمال خطة تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية للدولة.

واستكمل الوزير أنه لا مساس بالمناهج التعليمية، وأنه سيتم استكمال تطوير مناهج الصف السادس الابتدائى وفقًا للمنظومة الجديدة، بنفس الإطار العام للمناهج، وكذلك الاستمرار بإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

وكشف الوزير عن ضوابط وآليات تنفيذ اليوم الرياضى بالمدارس أسبوعيًا، وآخر للأنشطة وبشكل تبادلى لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس، وذلك تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية فى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لطلبة المدارس، حيث إنه سيتم تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسى على حدة، ودون التأثير على خُطة توزيع المنهج.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إتاحة دليل مواصفات الامتحان للطلاب والمعلمين فى الثانوية العامة، وتدريب المعلمين على نظام الامتحانات مع دراسة إمكانية إضافة جزء مقالى قصير لأسئلة الامتحانات، بالإضافة إلى طرح نماذج الامتحانات الجديدة للطلبة للتدريب عليها خلال العام الدراسى.

كما تم أثناء الاجتماع مناقشة تعديل ضوابط التقدم لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بجمهورية السودان للعام الدراسى 2022/ 2023، وتم وضع الشروط التالية: أن يكون الطالب حاصل على الصف الأول والثانى الثانوى العام من مدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان كطالب منتظم، وأن يكون الطالب أحد أبناء العاملين بالبعثات الحكومية المصرية بالسودان (المعارين فقط)، ويشترط الإقامة بدولة السودان من بداية سفر المعار (الوالد/ الوالدة) حتى موعد عقد الامتحان، وإلغاء ما يسمى بطالب منازل بالبعثة، وبالنسبة لأبناء الجالية المصرية المقيمين بدولة السودان من دون العاملين بالبعثات الحكومية المصرية والغير راغبين فى الدراسة بمدراس البعثة يحق لهم التقدم على نظام أبناؤنا فى الخارج من الصفوف الأولى وحتى الصف الثانى الثانوي.

كما تمت الموافقة على تعديل نظام الدراسة على نظام أبناؤنا فى الخارج ليصبح فصلين دراسيين بدلًا من فصل دراسى واحد أسوة بطلاب مدارس جمهورية مصر العربية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وإلهام إبراهيم استشارى قطاع بالإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني.

كما حضر الدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة مؤسسة النيل بدراوى للتعليم والتنمية، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، والدكتور محمود أحمد شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حسام رفاعى رئيس جامعة حلوان، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ممثلًا عن الأزهر، والدكتور محمد مصطفى لُطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان هريدى عميد كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، وأحمد السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات قطاع الموازنة العامة، والسيد عبد الله عطا رئيس قطاع التعليم ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد المغربى المشرف على الإدارة المركزية للموارد البشرية ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية ممثل وزارة الزراعة، والدكتور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ممثل وزارة القوى العاملة، واللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية ممث وزارة التجارة والصناعة، والدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثل وزارة الثقافة، والدكتورة أمل سويدان رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية بجامعة عين شمس، والدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية جامعة حلوان، ورفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم.



لقاء الوزير