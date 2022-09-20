رئيس مصلحة الجمارك: قرارات البنك المركزى تخفف تراكم الشحنات بالموانئ

كتب أحمد عرفة

كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل منح مهلة كافية للمستوردين لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي والتي تستمر حتى آخر 2022، موضحًا أنها إجراءات تطمئن المستوردين عبر زيادة الفترة المسموح بها لمختلف السلع والبضائع قبل أن يتم تحويلها إلى بضائع مهمل لتكون 4 أشهر بالنسبة للبضائع سريعة التلف، أو 6 أشهر للبضائع التقليدية.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن قرار تحويل البضاعة إلى مهمل يفقد المستورد مصداقيته عند المصدرين الأجانب ويسبب خسارة المستورد، لافتا إلى أن القرار الجديد بمنح مهلة للمستورد يعني الحفاظ على حقوقه مشيدا بتيسيرات البنك المركزي المرتقبة حيث ستسهم كثيراً في حل أزمة البضائع المكدسة خاصة أن المعاملات البنكية كانت أحد الأسباب الرئيسية فى عملية التأخير ومن ثم نتوقع انفراجه في هذا الشأن.

وأوضح أن الأرضيات والغرامات والحراسات لا تخص الجمارك والمالية فقط ولكن تخص أيضا شركات قطاع عام وخاص و هناك اجتماعات لمسؤولين من وزارات عدة تتابع الأمر ومجلس الوزراء يدرس تخفيضها لأدنى حد. بمفردها ولو يخصنا بمفردنا سنتخذ ما يلزم مباشرة.