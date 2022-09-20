اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:07 م
أكرم القصاص
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رئيس غينيا الاستوائية يصدر قانونا جديدا يقضى بإلغاء عقوبة الإعدام فى البلاد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:08 م
رئيس غينيا الاستوائية يصدر قانونا جديدا يقضى بإلغاء عقوبة الإعدام فى البلاد رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نغويما مباسوغو
أ.ش.أ

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أصدر رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نغويما مباسوغو قانونا يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، وأذاعه التلفزيون الوطني.

ونقل راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الثلاثاء، عن التلفزيون المحلي لغينيا الإستوائية أن عقوبة الإعدام ألغيت تماما في جمهورية غينيا الاستوائية، موضحا أن رئيس البلاد وقع قانون العقوبات الجديد المتضمن هذا التعديل.

ونشر نائب رئيس الجمهورية تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، على حسابه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نص القانون الجديد ، قائلا "أكتبها بالخط العريض لتكريس هذه اللحظة الفريدة: غينيا الاستوائية ألغت عقوبة الإعدام".

يذكر أن آخر حكم بالإعدام نفذ رسميا في غينيا الاستوائية يعود إلى عام 2014، بحسب منظمة العفو الدولية.

 


غينيا الاستوائية

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