رئيس جامعة طنطا يستقبل محافظ الغربية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، حيث تم بحث سبل التعاون بين جامعة طنطا والمؤسسة ومحافظة الغربية لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والصحية المتكاملة للمواطنين فى محافظة الغربية وإقليم وسط الدلتا.

وأشار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية إلى أهمية التعاون بين المحافظة وجامعة طنطا، ومؤسسة صناع الخير فى دعم المبادرات الرئاسية، مشيراً إلى دور الجامعة الحيوى فى مبادرة "100 مليون شجرة" فى إجراء دراسات بحثية وعلمية دقيقة لتحديد نوعية وصلاحية الأشجار التى تتم زراعتها بمحافظة الغربية ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"، موضحًا أنه سيتم بدء المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بـ4 مراكز من المحافظة.

وأكد رئيس الجامعة أن هناك أولوية لمشاركة الجامعة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية فى مختلف القطاعات مثل مبادرة "حياة كريمة " و"100 مليون صحة" و"100 مليون شجرة"، ومبادرة "قدم صحيح".

وأشار إلى حرص الجامعة الدائم على التعاون مع كل مؤسسات الدولة لتحقيق التكامل والاستفادة من كل الإمكانات التى تقدمها المؤسسات والهيئات المختلفة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الجامعة للمواطنين والمساهمة فى العبور نحو المستقبل الجديد لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر2030، وبناء الجمهورية الجديدة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام توفيق رئيس قسم الأورام بجامعة طنطا.