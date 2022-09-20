اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال 1660 طالبا

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:48 م
رئيس جامعة بنى سويف: المدن الجامعية مستعدة لاستقبال 1660 طالبا الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب والطالبات بكامل طاقتها، وذلك في إطار استعدادات الجامعة للعام الجامعي الجديد2022/2023، مشيراً أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية، وتعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة وممارسة الأنشطة والهوايات الطلابية المختلفة لجميع الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفز على الإبداع.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من السباكة والدهانات والتجهيزات والأثاث وتطوير قاعات المذاكرة والمطاعم والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب المغتربين باعتبار الجامعة هي البيت الثاني لهم، وتهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر.

وأضاف الدكتور منصور، أن مدينة الطلبة بشرق النيل تضم أربعة مباني وتستعد لاستقبال 1660 طالب، بينما تضم مدينة الطالبات شرق النيل ثلاثة مباني بقوة استيعابية 1245 طالبة، ومبنيين بحي الرمد غرب النيل يضم 230 طالبة، مشيراً أنه تم فتح باب التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه للمدن الجامعية في الفترة من 15 أغسطس وحتى 8سبتمبر للطلاب القدامى بينما الطلاب الجدد في الفترة من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر. وفيما يخص الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة فإن الجامعة توليهم اهتماما خاصا من خلال توفير مختلف سبل الدعم والرعاية لهم حيث توجد مباني مجهزة ومخصصة لهم في مدن الطلبة والطالبات.

 

المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب (5)
المدن الجامعية ببنى سويف

 

المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب (6)
المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب (6)

 

المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب (1)
غرف المدن الجامعية  

 

المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب (2)
المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب (2)

 

المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب (3)
المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب (3)

 

المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب (4)
المدن الجامعية مستعدة لاستقبال الطلاب (4)

 


الدكتور منصور حسن

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف



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