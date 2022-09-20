اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:23 م
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رئيس جامعة السادات يكرم فريق منتخب الجامعة الحاصل على المركز الأول في بطولة الألعاب الرياضية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:23 م
رئيس جامعة السادات يكرم فريق منتخب الجامعة الحاصل على المركز الأول في بطولة الألعاب الرياضية التكريم
المنوفية - محمد فتحى

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كرم الدكتور خالد جعفر رئيس جامعة المنوفية، الدكتور  شريف محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور إبراهيم الكفراوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، فريق منتخب الجامعة الخماسي لكرة القدم الحاصل علي المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية في بطولة الالعاب الرياضية الرابعة للجامعات والمعاهد العليا والتي أقيمت في رحاب جامعة الإسكندرية بمعسكر الجامعة بباجوش .
 
واعرب الدكتور خالد جعفر لأبنائه الطلاب عن تقديره الشديد لهذا الإنجاز الذي يمثل إضافة جديدة لانجازات قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة وأن الجامعة تولي اهتماما شديدا ودعما متواصلا للانشطة الطلابية داخل الجامعة وعلي مستوي اللقاءات القمية للجامعات المصرية. إيمانا بأهمية الأنشطة الطلابيه ودورها الفاعل في بناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة  لشباب مصر من أبناء جامعة مدينة السادات.
 
 
 
 
 

محافظة المنوفية

جامعة السادات

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المنوفيه



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