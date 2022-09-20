رئيس جامعة الأقصر يكرم طالبا بجامعة الطفل لفوزه برحلة علمية لروسيا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الطالب تيم الله بجامعة الطفل، لفوزه برحلة علمية لروسيا، معربا عن سعادته بفوز طالب من جامعة طفل الأقصر، بهذه الجائزة والتى تعتبر فرصة ذهبية لأى طالب.

وهنأ الدكتور أيمن قدرى، منسق عام جامعة الطفل بالجامعة، تيم الله، لفوزه بهذه الجائزة التى كانت على مستوى طلاب جامعة الطفل على مستوى الجمهورية وتم اختيار أفضل 10 طلاب فى المسابقة التى أقيمت فى مجال الفيزياء والعلوم النووية، التى مرت بعدة اختبارات ومقابلات شخصية ولغة، تحت رعاية وتمويل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بقيادة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، ومتابعة وتوجيه الدكتورة جينا الفقى، منسق عام جامعة الطفل.

وأشار منسق عام جامعة الطفل بجامعة الأقصر، إلى أن الجائزة هى عبارة عن منحة علمية للسفر إلى روسيا لزيارة أكبر مراكز العالم فى البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية فى روسيا، والتى منها المعهد المشترك للأبحاث النووية (JINR).

وفى نفس السياق تفقد الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، أعمال الكشف الطبى الخاص بالطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة للعام الجامعى 2022-2023 والذى بدأ بكلية الفنون الجميلة، يرافقه كل من الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد، مشيدًا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبى بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، موضحًا أن لجان الكشف الطبى بالكليات تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتوفير المناخ الصحى داخل الجامعة هو الهدف الذى نسعى له ضمن خطة عمل الإدارة الطبية بالجامعة.