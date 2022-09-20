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رئيس الوزراء يطلق غدا الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من العاصمة الإدارية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:34 ص
رئيس الوزراء يطلق غدا الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من العاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فى احتفالية تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
 
ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، و برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
 
 

الملكية الفكرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس



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