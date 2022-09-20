رئيس الوزراء يترأس غدا اجتماع الحكومة الأسبوعى

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.

ويطلق رئيس الوزراء غدا الأربعاء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

ويأتى إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.