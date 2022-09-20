خروج عربتى قطار مطروح عن مسارهما بالبحيرة دون خسائر.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محطة سكة حديد مدينة دمنهور خروج عربتي قطار ركاب قادم من مطروح عن مسارهما أثناء دخول القطار محطة دمنهور.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد تلقت بلاغًا من شرطة السكة الحديد، يفيد بخروج جرار قطار ركاب رقم 774 والعربة الأولي من القطار القادم من مطروح عن قضان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور.

علي الفور، انتقلت القيادات الأمنية لمكان الواقعة بالفحص تبين خروج عربتي من القطار عن قضبان شريط السكة الحديد، دون حدوث إصابات

وأسفرت الواقعة عن توقف حركة القطارات بالوجه البحري، وجارى إعادة عربات القطار إلى وضعها الطبيعى، وعودة حركة القطارات مرة آخري إلى مواعيدها المقررة.