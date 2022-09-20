ختام ملتقى الطلاب المتميزين لـ"إعداد القادة" بالتعاون مع جامعة قناة السويس

يختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي ملتقى الطلاب المتميزين بالإسماعيلية، بالتعاون مع جامعة قناة السويس والذى عقد تحت شعار القائد المتميز، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وإشراف عام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، حيث بدأت فعاليات اليوم الختامى بطابور عرض انطلق من مبنى رئاسة الجامعة متوجهًا إلى مبنى رعاية الشباب.

وتقدم طابور العرض الذى شمل 422 طالبا وطالبة من 35 جامعة مصرية حكومية وتكنولوجية وأهلية، الدكتور كريم مدير معهد إعداد القادة، الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقدم الدكتور كريم همام الشكر لجامعة قناة السويس على حسن الإستقبال وكرم الضيافة بملتقى الطلاب المتميزين بالإسماعيلية، مؤكدا خلال كلمته أن هذا الجيل له وافر الحظ لدعم القيادة السياسية لهم، مشيدا بمدى التزام الطلاب المشاركين، مبينا أن شباب الجامعات المصرية يمتلكون مواهب رائعة، وان دور معهد إعداد القادة دعم تلك المواهب واعطائهم الفرصة لتقديم إبداعاتهم، وقد وجه الشكر للطلاب المشاركين لما قدموه من أفكار ومبادرات بناءة.

كما نظم المعهد خلال فعاليات اليوم الختامى ورش عمل ذاتية لمناقشة المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية وأسفرت على العديد من التوصيات من أهمها:

▪️الاهتمام بالحرف اليدوية وتسويقها من خلال إعداد برنامج متكامل مع توطين المهن اليدوية

▪️تشجيع الشباب على المشاركة فى المبادرات القومية من خلال عمل ورش عمل متنوعة للعصف الذهنى للخروج بالنتائج المطلوبة

▪️ إطفاء الحرائق بالذكاء الاصطناعى

▪️ منصة إلكترونية لذوى القدرات الفائقة

▪️ مبادرة للاستفادة من رمال الصحراء فى تصنيع أشباه الموصلات الكهربائية

▪️ إلحاق معارض بالجامعات التكنولوجية لعرض المنتجات الخاصة بمشاريع التخرج

▪️ استخدام الروبوت فس الزراعة

▪️تطبيق مشاريع التخرج وربطها بالاحتياجات الفعلية للدولة

▪️ مبادرة لتحديد انتقال السيارات من محافظة لاخرى لمنع الازدحام

وعلى هامش الفعاليات تم التقاط الصورة التذكارية، وانطلاق الحفل الختامى بمشاركة أوركسترا الحلم وفريق كورال الجامعة وتوزيع شهادات التقدير للطلاب المشاركين بحضور الدكتور عمرو فاروق مساعد وزير الشباب والرياضة.