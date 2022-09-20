ختام دورة "الإسعافات والإنعاش القلبى" لرفع كفاءة الكوادر الطبية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتمت اليوم الثلاثاء، دورة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبى الرئوى ضمن سلسلة الدورات التدريبية، التى تنظمها إدارة التدريب بمديرية الصحة بالإسماعيلية لرفع كفاءة الأطقم الطبية، لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية طبقا للمعايير العالمية.

وشارك الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بالتدريب العملى للمتدربين، مؤكدا حرص وزارة الصحة على الاستثمار فى العنصر البشرى بتطوير مهارات الفرق الطبية لخلق كوادر طبية جديدة متميزة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، وشرح عملية كيفية التشخيص لمصابى الحوادث والتعامل الصحيح مع مجرى الهواء للمرضى والمصابين بطريقة سليمة، وتركيب الممرات الهوائية وضرورة التصرف بحرفية وكفاءة وسرعة فى إنعاش المريض فى حال تعرضه لضيق تنفس أو اختناق سواء كان طفل أو من البالغين للحفاظ على النفس البشرية.

شمل التدريب 26 متدربا من مختلف التخصصات الطبية بالمنشآت التابعة للمديرية بدورة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبى الرئوى قام خلالها كل متدرب بالتدريب على أساسيات الإسعافات الأولية وأداء خطوات الإنعاش القلبى الرئوى والفرق بين الأطفال والبالغين، وفى ختام الدورة تم تسليم المتدربين شهادات باجتيازها.