ختام الدورة التدريبية لمبادرة "جسور" لتحسين حياة ذوى الهمم بمجمع الإسماعيلية الطبى

الإسماعيلية- صبرى غانم

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات الورشة التدريبية حول تحسين مهارات التواصل مع ذوي الهمم وتعليم لغة الإشارة لـ85 متدربا من العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وذلك تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والتي انطلقت من قِبل وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالإسماعيلية، بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.

وتعد مبادرة "جسور" حلقة من سلسلة برامج تدريبية لتفعيل محور التمكين الاجتماعي لذوي الهمم والتي تتمثل في أربع محاور للتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحماية والتي انطلقت تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة 2030.

واستمر البرنامج التدريبي لمدة خمس أيامٍ متتالية، وشملت محاور التدريب، تحسين مهارات التواصل مع ذوي الهمم، تعليم لغة الإشارة؛ لتحسين مهارات التواصل مع ذوي الهمم للكوادر الطبية و الإدارية للعاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجانب إجراء محادثات مع نماذج من المواطنين من ذوي الهمم المشاركين في التدريب للتعرف على الصعوبات التي تقابلهم أثناء تلقيهم الخدمات الصحية كما تضمن التدريب شرحًا لمفهوم لغة الإشارة و نشأتها و إتيكيت التعامل مع فئة ذوي الإعاقة السمعية و تعليم المتدربين أيام الأسبوع و الأرقام و أهم العبارات و الجمل الحوارية التي تنشأ بين مقدمي الخدمات الطبية و الإدارية و بين طالبيها من المواطنين ضعاف السمع بلغة الإشارة؛ بهدف تحسين التواصل و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و الدمج المجتمعي.

كما تم تقديم فيديو توضيحي لأهم الإشارات والمصطلحات الخاصة بالتعامل مع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى قيام فريق مبادرة جسور من المتطوعين من خريجي قسم التربية الخاصة بكلية التربية بإعداد و تقديم فقرة فنية مترجمة بلغة الإشارة تعبر عن احتياجات ذوي الهمم وأهمية دمجهم بالمجتمع.

وفي ختام الفعاليات تم توزيع شهادات اجتياز البرنامج التدريبي على المتدربين و المتدربات، كما تم التنسيق من قبل هيئة الرعاية الصحية مع وحدة تكافؤ الفرص و تمكين المرأة بالإسماعيلية بمد فترة التدريب ليستهدف أفراد الأمن التابع لفرع الهيئة وتحسين مهارات التواصل لديهم و تعليمهم لغة الإشارة.