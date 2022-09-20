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خارجية النمسا: شالينبرج يركز فى كلمته أمام الأمم المتحدة على تحقيق السلام

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:50 ص
خارجية النمسا: شالينبرج يركز فى كلمته أمام الأمم المتحدة على تحقيق السلام الكسندر شالينبرج
كتبت: هناء أبو العز

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ذكرت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن كلمة وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، المقررة بعد غد الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستركز على نقاط التحول فى السياسة العالمية حيث سوف يدعو إلى أن تسود قوى الحفاظ على الاستقرار والسلام.

 

وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم، إلى أن شالينبرج أجرى محادثات مع نظرائه من دول عدة على هامش مشاركتهم فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها السابعة والسبعين فى نيويورك، وسوف يستكمل محادثاته مع نظرائه من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الدولية الحالية غدا الأربعاء. 

 

من جانب آخر، رحب وزير خارجية النمسا بقرار نظيرته الأيسلندية غيلفا دوتير، بإعادة فتح السفارة الايسلندية فى فيينا، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع ايسلندا بشأن الوضع الأمنى فى أوروبا والرئاسة الأيسلندية المقبلة لمجلس أوروبا.

 


الخارجية النمساوية

الأمم المتحدة

مجلس اوروبا

ايسلندا

النمسا



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