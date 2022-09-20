حياة كريمة بقنا.. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة طبية لقرية فى نجع حمادى

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة متنوعة التخصصات بقرية الكلافتيه بمركز نجع حمادي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن القافلة الطبية قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لـ698 حالة ، بواقع 100 باطنة،70 رمد، 148 عظام، 50 أنف وأذن وحنجرة، 40 نساء، 150 الأطفال، 130 جلدية، 10 نفسية وعصبية.

وأضف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قام بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الادمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.



