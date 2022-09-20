حملة "القومى للأورام" للتوعية بصحة الجهاز التنفسى وأورام الرئة بروضة السيدة

ينظم المعهد القومى للأورام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد، حملة للتوعية بصحة الجهاز التنفسى والكشف المبكر لأورام الرئة، بمنطقة روضة السيدة زينب، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجارى، بالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعى، ومؤسسة مكافحة الأورام وأسبابها، وجمعية أورام الصدر، وجمعية روتارى مصر.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الحملة التى يطلقها المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة تستهدف تقديم التوعية الصحية للمواطنين وأهمية الكشف الدورى على الرئة للتأكد من صحتها وسلامتها،، والتعافى من الإدمان، مشيرًا إلى أن المعهد القومى للأورام يقوم بإجراء الأشعة المقطعية للحالات التى تثبت إصابتها خلال الحملة ويقدم العلاج المجانى لها.

وأكد الدكتور محمد الخشت، قيام المعهد القومى للأورام بدور فعّال فى توعية المواطنين بالأنواع المختلفة للسرطان وأهمية الكشف المبكر له من أجل تحسين الحالة الصحية للمواطن المصرى وتعظيم نسب الشفاء.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المعطى عميد المعهد القومى للأورام، إن المعهد يختص بعلاج وأبحاث السرطانات وأثمرت جهوده فى علاج الكثير من المواطنين بالمجان، مؤكدا أهمية التوعية بالكشف المبكر لسرطان الرئة والذى يُعد من أكثر السرطانات شيوعًا فى العالم، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام العالمى بضرورة الكشف المبكر عن هذا النوع من السرطانات مما يسهم فى تقليل نسبة الوفيات وحماية أجيال الحاضر والمستقبل

وأشار الدكتور طارق خيرى وكيل المعهد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن سرطان الرئة يُعد السبب الأول للوفيات بالأورام وفق منظمة الصحة العالمية وهو الأكثر خطورة وانتشارًا على مستوى العالم مما يتطلب ضرورة التصدى لظاهرة التدخين لاسيما فى السن المبكر كأحد المسببات الرئيسية لسرطان الرئة، والذى يؤثر على صحة واقتصاد المجتمع والدولة المصرية.