حملات مرورية مكثفة فى سوهاج لرصد مخالفات السيارات والحد من الحوادث

سوهاج محمود مقبول

عززت إدارة مرور سوهاج تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع مدينة سوهاج وكل المدن والمراكز على مستوى المحافظة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها فى سهولة ويسر.

جاءت الحملة المرورية المكبرة بناء على توجيهات اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وإشراف العميد تامر الغرباوى مدير الإدارة والمقدم شريف الطويل رئيس عمليات الإدارة ومتابعة المقدم حمدى أبوريا رئيس مباحث المرور والمقدم محمود الزراع رئيس قسم التراخيص بالإدارة.

وانتشر رجال المرور بربوع محافظة سوهاج بداية من طما شمالا حتى البلينا جنوبا فدار السلام جنوب شرقى المحافظة، وكذلك على الطرق السريعة المختلفة "زراعية وصحراوية" لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بمدينة سوهاج شارع الجمهورية وشارع 15 وشارع الكورنيش الشرقى والغربى لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت إدارة المرو بسوهاج حملات مكثفة على الطرق السريعة الزراعى الغربى والزراعى الشرقى والصحراوى الشرقى والغربى ومدن طهطا وطما والمراغة وساقلته وجهينة والبلينا وجرجا والمنشأة والعسيرات ودار السلام للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق.

ولاقت الحملة المرورية استحسان وقبول المواطنين لما لمسوه من سيولة مرورية على الطريق وداخل مواقف الأجرة الموجودة بالقرى والمراكز والمدن، وطالبوا مديرية أمن سوهاج ممثلة فى إدارة مرور سوهاج فى الاستمرار فى مثل تلك الحملات المرورية بشكل منتظم لأنها حققت أمال المواطنين فى السير بالشارع بأمان تام، وكذلك قللت من الحوادث المرورية على الطرق.