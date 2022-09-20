حفل ختام فعاليات ملتقى الطلاب المتميزين بجامعة قناة السويس

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حفل ختام ملتقى طلاب المتميزين بكلمته التى جاء فيها "بألوان الفنون الشعبية بدأ حفل الافتتاح وعلى أنغام أوركسترا الحلم نختتم فعاليات ملتقى الطلاب المتميزين بالإسماعيلية، تحت شعار ( القائد المتميز ) أمضينا خمسة أيام من الفاعليات المختلفة ما بين ندوات توعوية ودينية وورش عمل ومسابقات وزيارات خارجية استضافت جامعة قناة السويس ٤٣٣ طالب وطالبة من ٣٣ جامعة مصرية نتمنى أن نكون قد قدمنا لطلاب مصر أوقات ممتعة وتجربة جديدة وزيارات خارجية لمشروعات قومية عملاقة تحتضنها أرض الشهداء الإسماعيلية "

أُقيم ملتقى الطلاب المتميزين بالإسماعيلية تحت شعار ( القائد المتميز ) برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد،.

بدأ حفل الختام بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم حيث حضر الحفل الدكتور عمرو فاروق مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات ووكلاءها والوفود المشاركة ومشرفيهم.

واستهل الدكتور عمرو فاروق مساعد وزير الشباب والرياضة كلمته بإرسال تحية تقدير واعتزاز من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤكداً أن جامعة قناة السويس جامعة شابة تعمل بأداء الجامعات العريقة فقد استطاعت أن تنظم وتستضيف لقاءات لجامعات مصرية كبيرة فى كثير من الفاعليات واثبتت انها قادرة على ذلك كما شكر المشاركين من ذوى الهمم متمنياً لهم مزيد من التقدم والتمثيل بالمناصب القيادية.

من جانبه شكر الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة شُركاء النجاح من أمانة الجامعة بإشراف عام السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة وإدارات رعاية الشباب، المدن الجامعية، الأمن والإعلام وعلى رأسهم الدكتور ناصر مندور الذى أعطى كل الإمكانيات المالية والبشرية لخدمة طلاب الملتقى كما قدم تحية خاصة لمدربى مركز إعداد القادة بالجامعة ووكيل المعهد دكتورة مناى شاهين.

جاء الحفل بإشراف تنفيذى من الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة والدكتورة مناى شاهين وكيل معهد إعداد القادة بالجامعة والدكتور محمد عبد الجواد والدكتور محمد عبد الهادى والدكتور أحمد إمام والدكتور محمد الباز.