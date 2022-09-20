حصر 5 مخالفات والتحفظ على لحوم مذبوحة خارج السلخانة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال إدارة شؤون البيئة مجلس مدينة الأقصر، حملة تفتيش بيئية موسعة، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شؤون البيئة، استجابة لشكوى رئيس حى المطار من مصادر تلوث بيئى بمنطقة الزناقطة ومنشأة العماري.

ومن جانبه وجه اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، بإطلاق الحملات للمرور على 4 محلات جزارة، و2 ورشة نجارة وورشة رخام ومخبز حلوانى، وذلك فى إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدى بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصرى والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة، ووفقًا لضرورة التواصل الفعال مع المواطنين والاستجابة الفورية لحل مشاكلهم فى أسرع وقت.

وأكد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، على أنه أسفرت الحملة عن حصر 5 مخالفات، وإعدام 4 كيلو دهون حيوانية، والتحفظ على حوالى 9 كيلو و750 جرام لحوم ذبح خارج السلخانة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك بالحملة العقيد عبد الحميد فرحات رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، الدكتورة هناء ابو المجد مديرية الطب البيطرى، يوسف محمد على رئيس حى المطار، عصام عبد الراضى وكيل إدارة المتابعة الميدانية وأعضاء المتابعة الميدانية - مشرفى إدارة شؤون البيئة - وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

فيما قاد مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات استهدفت مناطق نجع الطويل والنوافل وبدران والمركز الحضرى للمرأة ومنطقة شارع المدينة المنورة، وذلك فى إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات دورية للتصدى بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصرى والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة، ويقول اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أسفرت الحملة عن ضبط 14 عربة كارو بالمناطق المعنية، بالمخالفة للوائح المحافظة، والتى تمنع سير عربات الكارو غرب المدينة واقتصارها بالسير بمنطقة شرق مدينة الأقصر فقط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حصر 5 مخالفات وإعدام 4 كيلو دهون حيوانية بالأقصر



ضبط المخالفات فى حملات بمجلس مدينة الأقصر