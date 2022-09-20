حبس سيدة 4 أيام على ذمة اتهامها بحيازة وترويج الهيروين فى المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية بحبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازتها للمواد المخدرة "مخدر الهيروين"، قبل توزيعها على عملائها فى المنطقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط سيدة لها معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية)، وذلك أثناء تواجدها بدائرة القسم، حيث ضبط بحوزتها على كمية كبيرة من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد ترويجها على عنلائها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبسها على ذمة التحقيق.