جولة تفقدية لرئيس شركة مياه الشرب بدمياط

دمياط معتز الشربينى

قام العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بخط مياه قطر 800 بولى إيثلين على كورنيش النيل، وذلك لتحسين ضغوط المياه بمدينة دمياط.

وفى ذات السياق، فقد أشادت دكتور منال عوض محافظ دمياط بما تم إنجازه، كما وجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال المقررة لما لها من أهمية تصب في مصلحة المواطن.

وقد استمرت الأعمال خلال اليوم بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الطرق وكذلك إدارة المرور والتي وجهت كافة الجهود لسهولة إتمام الأعمال الفنية دون الإخلال بحركة المرور والعمل علي انتظام مرور السيارات دون حدوث أى إعاقة أو اختناقات مرورية طبقا لتعليمات محافظ دمياط وفقا للخطة الموضوعة.