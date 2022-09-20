جولات ميدانية لمتابعة الاستعداد للعام الدارسى الجديد بسيدى غازى وقلين.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة سيدي غازى ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، جولات ميدانية لمتابعة الاستعداد للعام الدارسى الجديد 2022 / 2023، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدى غازى، الأعمال الجارية للاستعداد للعام الدراسي الجديد بالمدارس، والمعاهد الأزهرية، والاطمئنان على حالة المرافق العامة، ودورات المياه، والخزانات، وطفايات الحريق، والفصول، والمعامل، والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، وتوافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى غسيل خزانات المياه قبل بدء العام الدراسى، وتنفيذ خطة أعمال النظافة على مدار العام الدراسي من جانب مجلس المدينه، وبدء العمل بتهذيب وتقليم الأشجار، تنفيذا للتعليمات الصادرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمنع الباعة الجائلين، وبخاصة بائعي المنتجات الغذائية أمام ومحيط المدارس، وإزالة الإشغالات، وتحقيق سهولة الحركة والمرور.

كما تابع فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، المرور على المدارس، للتأكد من جاهزيتها ورصد المشاكل، والعمل على حلها في أسرع وقت، والتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس، حرصًا على سلامة الطلاب، وتوفير مناخ آمن للطلاب، وظهور المدارس بأبهى صورة خلال العملية التعليمية، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة والسباكة، ودورات المياه، والنوافذ والفصول الدراسية، وتكثيف أعمال النظافة، وتقليم الأشجار وتهذيبها داخل وخارج أسوار المدارس، بالتنسيق مع مديري المدارس، ورفع كافة الإشغالات حول أسوار المدارس، ومنع الباعة الجائلين من الوقوف أمام الأبواب خلال اليوم الدراسي.



متابعة السلامة بالمدارس



أعمال النظافة بالمدارس



تقليم الأشجار بالمدارس