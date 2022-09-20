جمعية تكرم الملكة إليزابيث بلوحة من 250 شمعة ترى من السماء.. فيديو وصور

كتبت: نهال أبو السعود

قامت إحدى الجمعيات المحلية بتكريم الملكة اليزابيث الثانية من خلال إنشاء صورة "أيقونية" لوجهها ‏باستخدام 250 شمعة بالتزامن مع الجنازة الرسمية للملكة حيث أعرب الكثيرون في جميع أنحاء المملكة ‏المتحدة عن احترامهم لها من خلال تحية فريدة من نوعها.‏

صنعت جمعية ‏Knoll Residents Association، جنوب شرق لندن ، قطعة فنية تصور الملكة وهي ‏ترتدي تاجًا مساء الأحد ، والتي تم صنعها باستخدام 250 شمعة.‏

قال ستيفن سانجستر ، 40 عامًا ، رئيس الجمعية: "أردنا حقًا تنظيم شيء يمكن للأشخاص من جميع ‏الخلفيات والأديان ، الصغار والكبار ، أن يأتوا إليه ويستمتعوا به ، وشيء يمكن للناس المشاركة فيه ‏بنشاط".‏

وأضاف "باستخدام الشموع ، تمكنا من ابتكار شيء كان مميزًا حقًا ، وخرج الناس بالمئات في أمسية ‏ممطرة وباردة لإحترامهم."‏

واشار أن رؤية التكريم وهي تتبلور كان "مميزًا حقًا" وأنه تم اختيار تصوير الملكة على الطوابع البريدية ‏والأوراق النقدية لأنها صورة "قوية ومبدعة" لها.‏

قال: "يمكن التعرف عليه على الفور وقد طرت بطائرة بدون طيار على ارتفاع يصل إلى 400 قدم ولا يزال ‏بإمكانك التعرف على الصورة هناك أيضًا".‏

تم انزال نعش الملكة اليزابيث التي توفيت عن عمر يناهز الـ 96 عاما إلى القبو الملكى أسفل كنيسة ‏القديس جورج فى قلعة وندسور، حيث سيتم دفنها إلى جوار زوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب ووالدها ‏الملك جورج، ووالدتها الملكة الام ورماد شقيقتها مارجريت.