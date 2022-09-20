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جمعية تكرم الملكة إليزابيث بلوحة من 250 شمعة ترى من السماء.. فيديو وصور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:16 ص
جمعية تكرم الملكة إليزابيث بلوحة من 250 شمعة ترى من السماء.. فيديو وصور جانب من التكريم
كتبت: نهال أبو السعود

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قامت إحدى الجمعيات المحلية بتكريم الملكة اليزابيث الثانية من خلال إنشاء صورة "أيقونية" لوجهها ‏باستخدام 250 شمعة بالتزامن مع الجنازة الرسمية للملكة حيث أعرب الكثيرون في جميع أنحاء المملكة ‏المتحدة عن احترامهم لها من خلال تحية فريدة من نوعها.‏
 
صنعت جمعية ‏Knoll Residents Association، جنوب شرق لندن ، قطعة فنية تصور الملكة وهي ‏ترتدي تاجًا مساء الأحد ، والتي تم صنعها باستخدام 250 شمعة.‏
شموع
 
قال ستيفن سانجستر ، 40 عامًا ، رئيس الجمعية: "أردنا حقًا تنظيم شيء يمكن للأشخاص من جميع ‏الخلفيات والأديان ، الصغار والكبار ، أن يأتوا إليه ويستمتعوا به ، وشيء يمكن للناس المشاركة فيه ‏بنشاط".‏
 
وأضاف "باستخدام الشموع ، تمكنا من ابتكار شيء كان مميزًا حقًا ، وخرج الناس بالمئات في أمسية ‏ممطرة وباردة لإحترامهم."‏
 
واشار أن رؤية التكريم وهي تتبلور كان "مميزًا حقًا" وأنه تم اختيار تصوير الملكة على الطوابع البريدية ‏والأوراق النقدية لأنها صورة "قوية ومبدعة" لها.‏
 
قال: "يمكن التعرف عليه على الفور وقد طرت بطائرة بدون طيار على ارتفاع يصل إلى 400 قدم ولا يزال ‏بإمكانك التعرف على الصورة هناك أيضًا".‏
 
تم انزال نعش الملكة اليزابيث التي توفيت عن عمر يناهز الـ 96 عاما إلى القبو الملكى أسفل كنيسة ‏القديس جورج فى قلعة وندسور، حيث سيتم دفنها إلى جوار زوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب ووالدها ‏الملك جورج، ووالدتها الملكة الام ورماد شقيقتها مارجريت.

مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

ابنة الملكة إليزابيث

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