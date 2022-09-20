جمارك مطار القاهرة الدولى تحبط محاولة تهريب 14 جهاز محمول

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الادارة، من ضبط عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية، اشتبه مصطفي محمد مصطفي مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب.

وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة على الطاهر على مأمور الفحص وسامح سيد عبده رئيس القسم فتلاحظ وجود عدد من علب الهواتف المحمولة.

بالعرض علي محمود محمد سعيد مدير الحركة قام بتكليف محمود محمد طلعت مأمورالجمرك تفتيش أمتعة الراكب فى حضور رأفت وهيب مدير الإدارة الرابعة بالإنابة، فتبين وجود 14 هاتف محمول ماركة آيفون 14 بروماكس داخل الأمتعة الشخصية.

قرر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطارالقاهرة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.