جلسات الدوار تواصل فعالياتها لمشروع تنمية الأسرة المصرية جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت بمحافظة الأقصر، فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

وفى هذا الصدد نظم فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، فعاليات اليوم الأول بنجع المجلية بقرية الحلة التابعة لمركز إسنا بحضور أعضاء المجلس القومى للمرأة بالأقصر وإسنا، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل ولفيف من القيادات الشعبية بإسنا، حيث بدأت الفعاليات بكلمة ترحيب للمهندسة أمانى مدنى منسق المشروع للمجلس القومى للمرأة بالأقصر والتى تكلمت بعد ذلك عن أهداف المشروع لتمكين المرأة وخاصة المرأة الصعيدية وأهم المشاكل التى تواجهها وكيفية حلها.

وبجانب ذلك أقيم عرض مسرح الأراجوز لفرقة أراجوز من محافظة قنا أداء كلا من "محمد علا، محمود سعيد، خالد حسن، أشرف فتحي"، وفى الختام قدمت فرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب العديد من الأغانى غناء جماعى "التوبة" لعبد الحليم، "القلب يعشق كل جميل" لأم كلثوم، "يا أغلى أسم فى الوجود" نجاح سلام، والأغانى الفردية اغنية "بهيه" للفنان سيد موسى، أغنية "أما براوه" للفنان محمد هاشم ونالت الأغانى إعجاب الجمهور الذى تفاعل معها، وعلى هامش الإحتفال أقيمت ورشة "رسم على الوجه والماسكات للأطفال" قام بتنفيذها الفنان بدوى خلف والفنان محمد ثابت والفنان محمد أبو الحجاج أخصائى الفنون التشكيلية بالفرع.



جلسات الدوار تواصل فعالياتها لمشروع تنمية الأسرة المصرية



ورش رسم على وجوه الأطفال خلال الفعاليات