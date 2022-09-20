جامعة قناة السويس تستقبل المستشار الثقافى اليمنى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اهتمام الجامعة بالوافدين والحرص على رعايتهم والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية لجذب المزيد من الطلاب من دول العالم للدراسة بالجامعات المصرية، مؤكداً أن الجامعة تنظم العديد من الأنشطة لمساعدة الطلاب على الاندماج بالمجتمع وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات المختلفة بين الطلاب المصريين والوافدين.

ومن جانبه استقبل الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد أحمد موسى العبادى، المستشار الثقافى اليمنى والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بين الجانبين، والاطلاع على أحوال الطلبة اليمنين الدارسين بالجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا حرص الجامعة على تنمية العلاقات مع دولة اليمن الشقيقة من خلال تبادل الزيارات العلمية، وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة.

وعرض الدكتور محمد سعد زغلول، جامعة قناة السويس، الخدمات المتميزة التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، موضحاً أن الجامعة توفر أقامة متميزة بالمدن الجامعية، وإتاحة برامج متميزة غير تقليدية فى أحدث العلوم والتخصصات بجميع كليات ومعاهد الجامعة.

وأشاد الدكتور محمد العبادى المستشار الثقافى اليمنى بالعلاقات بين مصر واليمن خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية، التى تتسم بالعمق والتعاون بما يخدم الطلبة الدارسين بالجامعة، لافتاً إلى أن عدد الدارسين اليمنين داخل مصر 15 ألف دارس بالجامعات المصرية، مثمناً دور جامعة قناة السويس لرعاية الطلاب اليمنين وتذليل كافة العقبات أمامهم.