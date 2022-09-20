جامعة سوهاج تستقبل طلاب البرنامج التكاملى بنظام النقاط بكلية الطب.. الاثنين

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، المكان المخصص لاستقبال طلاب البرنامج التكاملى بنظام النقاط المعتمدة بكلية الطب البشرى، يرافقه الدكتور مجدى أمين القاضى عميد الكلية، والدكتور صلاح رشدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر المستشفى الجامعى القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بمقر البرنامج، مشيرًا إلى أنه تم تحديد يوم الاثنين القادم الموافق 26 سبتمبر الجارى لاستقبال طلاب البرنامج وذلك لزيارة المقر وتعريفهم بمكونات البرنامج الجديد.

وأضاف عبد الخالق، أن البرنامج يعطى فرصة للتعلم فى بيئة تعلم مثالية وعلى مستوى عالى من الكفاءة، حيث تم تجهيز قاعات التدريس ومعامل التدريب العملى والإكلينيكى المكيفة بكافة الإحتياجات، من أجهزة ومعدات وكيماويات، والمعتمدة على الرقمنة فى كافة الأنشطة التعليمية واللوجستية، مثل تسجيل حضورهم من خلال نظام الباركود.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج تم تفعيله هذا العام ليمثل حلًا غير تقليديًا لأبناء المحافظة الذين تم التحاقهم بكليات الطب الحكومية بالجامعات الأخرى، ليتمكنوا من الدراسة فى كنف اسرهم، كما يعطى الأحقية للطلاب الملتحقين به فى التعيين كمعيدين بكليـة الطب أو أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعى، بدمج ترتيبهم مع طلاب النظام الأسـاسى، حيث يتم ترتيب جميع الطلاب حسب المجموع الكلى لسنـوات الدراسـة مع توحيد أنظمـة التقويم، كما أن لهم حق الإقامة فى المدن الجامعية بنفس شروط القبول لطلاب الجامعة.



صورة تذكارية مع رئيس الجامعة



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