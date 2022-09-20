جامعة الإسكندرية: 71 مقترحا لدعم الدراسات العليا والبحوث

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم الثلاثاء أن هناك 71 مقترح مشروع لمبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الدراسات العليا والبحوث RSI، والتى تم إغلاق التقدم لها 15 أغسطس الماضى، مؤكدا أنه سوف يتم تقسيمهم على حسب تخصصاتهم العلمية المختلفة.

كما وكد الغندور أنه حرصا من جامعة الإسكندرية على ضمان جودة وتميز الأبحاث العلمية بجامعة الإسكندرية بما يتوافق مع القواعد العلمية والمعايير الأكاديمية الدولية. فإن لجنة أخلاقيات البحث العلمى تعمل على ضبط آليات إجراء المشروعات البحثية ( الماجستير / الدكتوراه ) في كل مراحلها، سواء أثناء الإعداد أو التفيذ ومن ثم نشر نتائجها ، حتى تتأكد اللجنة أن البحوث المقدمة أوالمسجلة بالجامعة تتسم بالمصداقية والقيم العلمية المتعارف عليها. كما اكد الغندور على وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث بضرورة مساعدة طلاب الدراسات العليا في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية لهم لكي يتفرغوا لأبحاثهم وذلك تزامنا مع بدء الدراسة بالجامعة اول اكتوبر المقبل.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ميسينا-إيطاليا ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بخصوص التعاقد مع الكوادر المتميزة من اوئل الخريجين ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم واتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة الإسكندرية صنجشن للمرأة sungshin women's university بكوريا الجنوبية وجامعة الإسكندرية و وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة فيكتوريا - لندن في مجال البرامج العلمية المشتركة.