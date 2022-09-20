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جامعة الأزهر تعلن اليوم نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للعام 2022-2023

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:00 ص
جامعة الأزهر تعلن اليوم نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للعام 2022-2023 جامعة الازهر
كتب لؤى على

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تعلن جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، نتيجة تنسيق القبول بكلياتها للحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021-2022، حيث أغلق باب تسجيل الرغبات يوم الجمعة لطلاب الدور الثانى والمتخلفين من الدور الأول.
 
وتعقد الجامعة مؤتمر صحفى تعلن خلاله نتيجة التنسيق. 

يذكر أن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الأزهر بعد ظهور التنسيق، وفقا للأعوام السابقة هى كالآتى: 

 

- شهادة ميلاد
 
- 4 صور من شهادة الثانوية
 
- ورقة الترشيح (من على الموقع بعد ظهور التنسيق)
 
- 6 صور من البطاقة الشخصية + بطاقة ولي الأمر
 
- 8 صور مدون عليها الاسم مقاس 4*6
 
- استمارة 2جند من منطقة التجنيد التابع لها واستمارة 6 جند لكل المواليد أكبر من 2002 من مركز الشركة (خاص بالذكور)
 
- دوسيه بلاستيك

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