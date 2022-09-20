جارديان: الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصبح "ساحة صراع" بين روسيا والغرب

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة وزعماء العالم، المقرر عقده خلال الأسبوع الحالى سوف يتحول إلى ساحة صراع بين روسيا والدول الغربية حول الحرب فى أوكرانيا.

يتناول جدول أعمال الجمعية العامة موضوعات أخرى على رأسها أزمات المناخ ونقص الغذاء التى تجتاح العديد من المناطق فى العالم فى الوقت الراهن، وأشارت الصحيفة إلى انه سيكون هناك جدل حول مستقبل أوكرانيا ودعم الولايات المتحدة والدول الغربية لها فى مواجهة القوات الروسية والجهود التى يبذلها المجتمع الدولى لإنهاء الحرب، حتى لا يؤدى استمرارها إلى تفاقم أزمات الغذاء والمناخ التى يعانى منها بالفعل العديد من دول العالم.

ووفقا للتقرير منحت الجمعية العامة الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى موافقة استثنائية لتوجيه كلمة لجلسة العامة ومن المتوقع أن يترأس الرئيس الأمريكى جو بايدن اجتماعًا حول الأمن الغذائى وملفات أخرى مثل إدخال إصلاحات على مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن.

تسعى خلال جلسات العام الحالى إلى ربط الحرب فى أوكرانيا، بأزمة نقص الغذاء التى يعانى منها العالم حاليًا، فى محالة لتسليط الضوء على الأزمة الأوكرانية وعدم اعتبارها قضية تخص أوروبا فقط فى الوقت الذى تتبادل فيه روسيا والغرب الاتهامات بشأن من المتسبب فى ازمة الغذاء الحالية الناتجة عن عرقلة تصدير واردات أوكرانيا من الحبوب لدول العالم ولاسيما الدول الأفريقية.

وقالت الجارديان أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قام بجولة أفريقية بعد اندلاع الحرب فى أوكرانيا، فى محاولة لإظهار روسيا فى موقف الضحية لحروب الغرب الاستعمارية.