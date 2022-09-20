تنسيق جامعة الأزهر 2022.. 78085 ألف طالب تقدموا للتنسيق هذا العام

كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

أعلن الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير اعمال رئيس جامعة الأزهر ، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام 2022، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 93132 طالبا، تقدم منهم للتنسيق 78085 طالبا.

وكشف الي ارتفاع الحد الادني للقبول بالكليات الاصلية بناء على تعليمات فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مثل كليات أصول الدين واللغة العربية، مؤكدا أن هذا يمثل بداية للاهتمام بتلك الكليات.

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة درجة 625 درجة ، وطب دمياط بنين وبنات 620، و طب اسيوط 615 درجة، وطب الأسنان درجة 615 درجة ،صيدلة 607 درجة، و هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة، كلية شريعة وقانون بمصروفات 450 درجة.



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