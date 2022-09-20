اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق جامعة الأزهر 2022.. ننشر نتيجة الحد الأدنى للقسم الأدبى بنين وبنات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:58 م
تنسيق جامعة الأزهر 2022.. ننشر نتيجة الحد الأدنى للقسم الأدبى بنين وبنات الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023م، وقدم التهنئة للطلاب الجدد والشكر للقائمين على مكتب التنسيق وأكد على توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.
 
وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر إن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية بلغ (93132)   طالبا، تقدم منهم للتنسيق (78085) طالبا.
 
وينشر اليوم السابع الحد الادنى لطلاب وطالبات القسم الادبى

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة  59.21%، 
كلية الإعلام ( 506  ) درجة بنسبة  80.32%
شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة  بنسبة 71.43 %
 كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 %
كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة   60.32 %
كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة  58.89 % 
كلية اللغة العربية تخصص عام  ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %
معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة  (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.

 

 

القسم الأدبى بنات

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 551 ) درجة بنسبة 87.46 %
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (519) درجة بنسبة 82.38%
كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 425 ) درجة بنسبة 67.46 %
معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 442 ) درجة بنسبة 70.16%.
 

 

 

 

 

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (20)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (20)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (21)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (21)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (1)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (1)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (2)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (2)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (3)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (3)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (4)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (4)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (5)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (5)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (6)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (6)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (7)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (7)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (8)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (8)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (9)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (9)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (10)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (10)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (11)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (11)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (12)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (12)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (13)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (13)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (14)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (14)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (15)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (15)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (16)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (16)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (17)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (17)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (18)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (18)

 

اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (19)
اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (19)

 


جامعة الازهر

جامعة الأزهر

تنسيق جامعة الازهر

تنسيق الازهر 2022

تنسيق جامعة الأزهر 2022

تنسيق الثانوية الازهرية

نتيجة تنسيق الازهر

تنسيق الثانوية الازهرية 2022

بوابة الحكومة المصرية

تنسيق القبول تنسيق الازهر

تنسيق الجامعات 2022



الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس جامعة الأزهر: تسكين كل البنات بالمدينة وفتح باب المستجدين خلال أيام

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:07 ص

تنسيق جامعة الأزهر 2022.. فتح التنسيق للمتخلفين وتعديل الرغبات 22 سبتمبر

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:21 ص

تنسيق جامعة الأزهر 2022.. 78085 ألف طالب تقدموا للتنسيق هذا العام

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:20 ص

تنسيق جامعة الأزهر 2022.. 96.15% لطب القاهرة.. ولغات وترجمة 59.21%

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:18 ص

تنسيق جامعة الأزهر 2022.. الطب 625 درجة والصيدلة 607 درجات والهندسة 591

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:12 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة