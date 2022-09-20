تنسيق جامعة الأزهر 2022.. ننشر نتيجة الحد الأدنى للقسم الأدبى بنين وبنات

كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023م، وقدم التهنئة للطلاب الجدد والشكر للقائمين على مكتب التنسيق وأكد على توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر إن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية بلغ (93132) طالبا، تقدم منهم للتنسيق (78085) طالبا.

وينشر اليوم السابع الحد الادنى لطلاب وطالبات القسم الادبى القسم الأدبي بنين كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة 59.21%،

كلية الإعلام ( 506 ) درجة بنسبة 80.32%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة بنسبة 71.43 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 %

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة 60.32 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة 58.89 %

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.

القسم الأدبى بنات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 551 ) درجة بنسبة 87.46 % كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 551 ) درجة بنسبة 87.46 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (519) درجة بنسبة 82.38%

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 425 ) درجة بنسبة 67.46 %

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 442 ) درجة بنسبة 70.16%.



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