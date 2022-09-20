تنسيق جامعة الأزهر 2022.. فتح التنسيق للمتخلفين وتعديل الرغبات 22 سبتمبر

كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح للطلبة من خلال بوابة مصر الرقمية وسوف يتاح للطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقا للحد الأدنى سوف يختار الطالب الكلية التي يريدها ويضغط تحويل ويطبع بطاقة الترشيح.

وتابع الشربينى، أنه سوف يتاح ذلك ايضا للطلبة الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية خلال الأسبوع الجارى وسيتم فتح التحويل لمدة 48 ساعة من صباح يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر حتى مساء يوم الجمعة 23 سبتمبر .

وأضاف الشربيني خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة، أنه سيتم فتح الباب للمستجدين خلال أيام للسكن بالمدن الجامعية.

وأوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن جميع الطلاب الذين حصلوا على درجات تظلمات تم إضافتها للمجموع قبل الترشيح، وطمأن الطلاب وأولياء امورهم الذين حصلوا على درجات بعد إعلان نتيجة التنسيق يتوجهوا الى وحدة البيانات بالجامعة لتعديل ترشيحهم.



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (17)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (18)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (19)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (20)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (21)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (1)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (2)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (3)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (4)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (5)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (6)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (7)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (8)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (9)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (10)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (11)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (12)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (13)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (14)



اعلان تنسيق جامعات الازهر الشريف (15)