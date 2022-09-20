اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:59 ص
أكرم القصاص
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تمديد نظام حظر الطيران فى جنوب ووسط روسيا حتى 28 سبتمبر الجارى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:52 ص
تمديد نظام حظر الطيران فى جنوب ووسط روسيا حتى 28 سبتمبر الجارى الخطوط الجوية الروسية - صورة أرشيفية
وكالات

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مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية نظام حظر الطيران وسط وجنوب روسيا حتى 28 سبتمبر الجاري.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان صدر عن الوكالة ونشر على موقعها الرسمي: "تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 28 سبتمبر 2022".

ويعني ذلك أنه ليس من الممكن التوجه جوا إلى مدن أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفروبول، ويليستا.

وذكرت الوكالة أن سائر المطارات الروسية الأخرى لا تزال تعمل بنظام عادي.

وتم إدخال نظام حظر الطيران في عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا في 24 فبراير الماضي، أي بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ومنذ ذلك الوقت جرى تمديد الحظر عدة مرات.

 


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