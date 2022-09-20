تعليم الغربية تنتهى من استعداداتها لماراثون العام الدراسى الجديد

الغربية – مصطفى عادل

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة، الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد 2022 / 2023، من خلال تجهيز المدارس وإجراء الصيانة البسيطة والشاملة، وأيضاء بناء مدارس جديدة لتدخل الخدمة فى عدد من قرى ومراكز المحافظة، فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وتم تجهيز 22 مدرسة جديدة بقوة 319 فصلا دراسيا لافتتاحها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى، والانتهاء من الصيانة البسيطة والشاملة لـ2569 مدرسة حالية.

وأكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية وضعت خطة زمنية خلال الفترة الماضية للاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال صيانة المدارس سواء صيانة بسيطة أو صيانة شاملة، والانتهاء من استضافات وتسكين طلاب 13 مدرسة على المدارس الأخرى والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى 36 مدرسة جارى أعمال الطرح والترسية والتعاقد من قبل هيئة الأبنية عليها.

وأضاف "حسن" أن المديرية أنهت أعمال الصيانة الشاملة لـ 22 مدرسة عام وفني وتجهيز 22 مدرسة جديدة بقوة 319 فصلا لافتتاحها ودخولها للخدمة مع بداية العام الدراسى، مضيفا أنه تم تزويد المدارس بـ 3800 "تختة" للمراحل التعليمية المختلفة خاصة المدارس الموجودة بقرى حياة كريمة والمدارس الأكثر احتياجاً بمختلف الإدارات خلال خطة العام المالى 2021/2022.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن المديرية دعمت الإدارات التعليمية العشر بأثاث وأجهزة حاسب آلي والطابعات وماكينات تصوير مطورة، مشيرا أن تم رصد 2 مليون جنيه لميكنة العمل داخل الإدارات والمديرية خلال خطة العام المالى 2021/2022.

وأوضح أنه تم توفير تجهيزات خاصة بالطلاب من ذوى الهمم سواء حجرات أنشطة ودورات مياة، وإجراء صيانة دورية للأجهزة التعليمية بالمدارس عن طريق الشركات الضامنة للأجهزة داخل الضمان، أو بالاتفاق مع هيئة الأبنية التعليمية حسب العقد المبرم معها وتكهين الأجهزة غير الصالحة واستعواضها بأجهزة جديدة متطورة عن طريق الوزارة.

وتابع "حسن" أنه تم تزويد المدارس الثانوية بالشبكات اللاسلكية والسلكية وإضافة أجهزة كمبيوتر جديدة، وأنه تمت مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة فى المدارس وإضافة خطوط حريق بالمدرارس الغير متوافر بها، وتم عمل مراجعة شاملة لأنظمة الإطفاء فى المدارس والانتهاء من 121 مدرسة من إجمالي 145 مدرسة.

وأوضح أن المديرية تتسلم تباعا مخصصاتها من الكتب الدراسية والتي تصل من مطابع الوزارة وتسليمها للإدارات ومنها للمدارس لتسليمها للطلاب، مشيرا أنه جاري سد العجز فى المعلمين لمختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسى 2022/2023 مع مراعاة الحالات الخاصة من ذوى الهمم سواء للمعلمين أو الاداريين أو الطلاب.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على مديري الإدارات التعليمية والمدارس بكل مراحل التعليم على عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب حول تطوير المنظومة التعليمية والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة.

وأكد أنه سيتم حصر الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية العشر من خلال بيان احصائى وسداد المصروفات لهم عن طريق المشاركة المجتمعية و جمعية رعاية الطلاب.

وأوضح أنه المديرية بدأت فى تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم البدء فى تنفيذها نهاية أغسطس الماضي، و تستهدف المديرية زراعة 15 ألفا و750 شجرة بالمدارس والإدارات التعليمية العشر على مدار العام.

وأضاف أن المدارس ستنظم حفلات استقبال للطلاب فى أول أيام العام الدراسي، وأيضا إلقاء كلمة فى الإذاعة المدرسية حول المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، وتنفيذ مراسم تأدية تحية العلم ورفع العلم على الصاري وترديد النشيد الوطني.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تدريب 1006 معلمين وقيادة مدرسية وموجه تعليم فنى على منهجية الجدارات لتطبيق منظومة الجدارات بـ 42 مدرسة تعليم فنى للعام 2022/2023، تدريب 1099 معلم قيادة مدرسية على أنشطة التوكاتسو لتطبيقه في المدارس الابتدائية، وجارى تدريب 16045 معلما على الغيرات المناخية في 52 قاعة تدريبية على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وأكد "حسن" أنه تم التنبيه على مديري الإدارات ومديري المدارس على ألا يزيد عدد الأطفال بالمدارس عن 45 طفلا، واستيعاب 5944 طفلا على مستوى الإدارات التعليمية العشر في 92 قاعة، وتجهيز 40 قاعة استضافة لاستيعاب 1814 طفلا على مستوى الإدارات التعليمية العشر.



مدارس الغربية جاهزة لاستقبال الطلاب



مراجعة صيانة أجهزة الكمبيوتر



تنفيذ مبادرة زراعة 100مليون شجرة



رسم لوحات فنية فى مداخل المدارس



عمل رسومات على جدران المدارس