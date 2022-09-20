تعليم الغربية تعقد لجنة المقابلات للتجديد لمديرى ووكلاء المدارس الإعدادية

الغربية - عادل ضرة

عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين للتجديد لمديرى ووكلاء المدارس الإعدادية، وترأس اللجنة ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل من وكيل المديرية، والتنظيم والإدارة، وكلية التربية، ومجلس الأمناء، والتعليم العام، والتعليم الفنى، والتوجيه المالى والإدارى، والشئون القانونية، ونقابة المعلمين، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت فى الأول من يوليو 2022 عن تجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية.



يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.