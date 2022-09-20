"تعليم الدقهلية": انتهاء الصيانة الشاملة لـ76 مدرسة استعدادا لبدء العام الدراسى

الدقهلية فريق محافظات

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة استعدادتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022/2023، مشيرا إلى أن عدد المدارس التى تمت بها الصيانة الشاملة 87 مدرسة، ومازال العمل جاريا لاستلام 6 مدارس بإجمالى 105 ملايين جنيه.

وأضاف شعبان فى تصريحات له، أنه تم طرح 76 مدرسة إنشاءات جديدة وتوسعات من قبل هيئة الأبنية التعليمية بإجمالى 510 ملايين جنيه، موضحًا أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب، خاصة فيما يخص التوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب لخفض كثافة الفصول من أجل تحقيق عام دراسى متميز بالانضباط والجدية منذ اليوم الأول للدراسة.

وأكد وكيل وزارة الدقهلية على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس والانتهاء من صيانة المقاعد، واستبدال الأعلام المتهالكة ولافتات المدارس.

وشدد على الانتهاء من صيانة بوابات المدارس وعارضات الملاعب والتأكد من صلاحياتها وإصلاح وتغيير زجاج النوافذ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية وكافة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس فى نطاق المحافظة مع وضع الملصقات للتوعية من الأمراض وطرق الوقاية منها.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال النظافة بالمدارس وتطهير ونظافة خزانات المياه والتأكد من رفع الرواكد من المدارس، لافتا إلى ضرورة تفعيل دور الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسى الجديد وتخصيص يوم دراسى لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعى.

كما تم التأكيد على وصول الكتب الدراسية للمدارس لتوزيعها على الطلاب من بداية العام الدراسى.

وفى إطار اهتمام الدولة بالتغير المناخي وزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة والتحول للأخضر، أصدر وكيل تعليم الدقهلية تعليماته بالاهتمام بالتشجير داخل وخارج المدارس، ووضع آليات للاهتمام بالأنشطة المدرسية الصفية اللاصفية، مع وضع استراتيجيات متعددة وخطط عمل لتنمية الوعى بالتغيير المناخى وتفعيل المبادرات.

كما وجه مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بضرورة متابعة المدارس للتأكد من النظافة العامة وخزانات المياه وجاهزية الاثاث المدرسى لإستيعاب الطلاب بجميع المدارس فى كافة المراحل التعليمية.

وأكد على اتخاذ كافة التدابير فى المدارس ذات الكثافات العالية لتحقيق التباعد الإجتماعى بين الطلاب لافتا إلى توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أصبح حضور الطلاب إلزامى منذ اليوم الأول للعام الدراسى الجديد.