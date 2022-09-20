اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعرف على نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر (إنفوجراف)

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:10 م
تعرف على نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر (إنفوجراف) تنسيق كليات جامعة الأزهر

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كشفت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة للعام الدراسى 2018-2019 ، وبلغ الحد الأدنى لكلية طب البنات القاهرة 633 درجة بنسبة 97.33%، كما بلغ الحد الأدنى لكلية طب البنين القاهرة 626 بنسبة 96.31%، كما بلغ الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين 593 درجة بنسبة 91.23%.

وبالمقارنة بين الأعوام السابقة، فعلى مدار الثلاث أعوام الماضية تحسنت النتيجة، ومعها ارتفع نسبة تنسيق القبول بالكليات، حيث كان كان الحد الأدنى للقبول العام الماضى 2017 بكليات طب البنين القاهرة وأسيوط ودمياط 611 درجة بنسبة 94%، ولطب الأسنان القاهرة وأسيوط 604 بنسبة93% ولصيدلة القاهرة601 بنسبة 92,46 ولصيدلة أسيوط591,5 بنسبة 91% ولهندسة بنين القاهرة وقنا 572 بنسبة 88%.

كما أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنات القاهرة وأسيوط ودمياط 620,5 بنسبة 95,46% ولأسنان القاهرة 618 بنسبة 95.8% ولصيدلة بنات القاهرة وأسيوط 611 بنسبة 94% ولهندسة بنات القاهرة 594 بنسبة 91,38% ولتمريض بنات القاهرة 586 بنسبة 90.15%.

وفى موسم 2015-2016، جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بنين 94.54%، وكلية الطب بنات 95.62%، وطب الأسنان بنين 93%، وطب الأسنان بنات 95.31%، وصيدلة بنين91%، وصيدلة بنات 94.23، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنين 88%، وكلية الهندسة بنات 91.6%، وذلك بانخفاض كبير عن العام الماضى.

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