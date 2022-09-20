تعرف على دور الشرطة النسائية فى منع التحرش والمضايقات للفتيات بالشوارع

كتب عبد الرحمن سيد

ساهمت إدارة مكافحة العنف ضد المرأة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية في القضاء على ظاهرة التحرش ونجحت من خلال تواجدها فى الشارع خلال سنوات قليلة فى إحكام قبضتها الأمنية على الشارع والقضاء على التحرش، التى انتشرت خلال الأعوام الماضية فى الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة، والشوارع والمنشأت.

وحققت الشرطة النسائية، نجاحا كبيرا فى الحد من التحرش، نتيجة انتشارها الواسع فى شوارع وسط البلد وأماكن التجمعات ودور العرض السينمائية، بالاخص خلال فترات الأعياد والميادين والمناسبات الرسمية وكانت بمثابة خط الدفاع الأول عن الفتيات ضد التحرش.

كما لاقت الشرطة النسائية قبول واضح من المواطنين والفتيات فى الشوارع، وبعث وجودهم رسالة طمأنينة للعديد من الفتيات الذى بات خروجهم للشوارع والمتنزهات العامة، فيه قدراً من الأمان والحرية، على عكس ما كان يحدث فى السنوات الماضية، كما أن تواجد الشرطة النسائية فى الشوارع وجه رسالة تحذير لكل من تسول له نفسه التحرش بفتاة أو مضايقتها.

ويضمن تواجد عناصر الشرطة النسائية سلامة الفتيات من المضايقات والمعاكسات، وتتسلح عناصر الشرطة النسائية بالصاعق الكهربائى لفض أى شغب أمام دور السينمات وساعد تواجدها في الحد من التحرش و القبض على كل ما تسول له نفسه في التحرش بالفتيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.