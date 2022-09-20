تعرف على المدن الجامعية للجامعة في دمياط الجديدة

دمياط - معتز الشربيني

تستعد المدينة الجامعية لجامعة دمياط، ومقرها دمياط الجديدة لاستقبال طلاب الكليات المختلفة في فرعيها المدينة الجامعية بنات والبنين وفق الشروط التي تحددها ادارة المدن الجامعية

"اليوم السابع" ينشر بيان تفصيلي عن المدن الجامعية بدمياط الجديدة

أولا : المدينة الجامعية طالبات

تحتوي على عدد (2) مبنى (أ,ب) به عدد غرف (162) كما هو موضح بالبيان المرفق رقم (1)، (2) كما يوجد حديقة بالمدن الجامعية طالبات بها أشجار نخيل ومقسمه إلى أحواض ومشايات وبرجولات خشبية وتتم أعمال التنسيق ورعاية أشجار النخيل بمعرفة عمال الحديقة التابعين للمدينة الجامعية.

يحتوي كل مبنى على أربع أدوار سكنية ودور أرضي إداري.

يحتوي كل دور من أدوار المبنى على عدد (2) دورة مياة بها عدد (7) حمامات وأحواض للوجه وسخان.

يحتوي كل دور على عدد من الغرف السكنية المجهزة بالأثاث.

تحتوي كل غرفة على سرير و مكتب و دولاب لكل طالب حسب عدد الطالبات في الغرفة الواحدة.

يوجد عدد (2) غرف مذاكرة في كل مبنى تسع 20 طالب.

يوجد عدد (2) قاعة كمبيوتر بها (10) أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت.

يوجد عدد (2) صالة تلفزيون بها شاشة LCD بالريسيفر تسع الصالة عدد (50) طالبة.

يوجد عدد (4) وحدة واي فاي بكل مبنى.

يوجد عدد (2)صالة مطعم بها عدد (9) طاولة طعام وتسع كل صالة لعدد 72 طالبة.

ثانيا : المدينة الجامعية طلبة

تحتوي على عدد (2) عمارة (88, 89) به عدد (30) شقة كما هو موضح بالبيان المرفق (3)، (4)

يحتوي كل عمارة على عدد (16) شقة.

يحتوي كل شقة على عدد (1) دورة مياة بها سخان ومطبخ.

يحتوي كل شقة على عدد (3) من الغرف السكنية المجهزة بالأثاث.

تحتوي كل غرفة على سرير و مكتب و دولاب لكل طالب حسب عدد الطلبه في الغرفة الواحدة.

يوجد عدد (1) صالة مذاكرة في كل شقة.

يوجد عدد (1) قاعة كمبيوتر بها (10) أجهزة كمبيوتر متصلة بالإنترنت.

يوجد عدد (1) صالة تلفزيون بها شاشة LCD بالريسيفر تسع الصالة عدد (30) طالب.

يوجد عدد (2) وحدة واي فاي .

يوجد عدد (1) صالة مطعم بها عدد (9) طاولة طعام وتسع لعدد 72 طالب.