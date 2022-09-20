تطوير شبكات الكهرباء.. زيادة خطوط الجهد الفائق وربط محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة

ألقت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للسنة المالية 2022/2023، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، الضوء علي أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التى انعكست على تحسن الأداء بقطاع للكهرباء.
وحول ما شهده مجال تطوير شبكات النقل والتوزيع:
1- تحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، حيث بلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال عام 2021 حوالي 189 مليارك.و.س.
2- زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم، وبنسبة نمو قدرها 5.5%.
3- زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.ف.أ لتصبح 112208 م.ف.أ بنسبة زيادة قدرها 17,7%، تم زيـادة سـعـات ثمـان مـحـطـات مـحـولات الجهـد الـعـالي من 6253.3 م.ف.أ لتصبح 6516,3 م.ف.أ، بنسبة زيادة قدرها 4.2% وكذلك زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 22486 كم لتصبح 22770 کم، بزيادة قدرها 284 كم، وبنسبة نمو قدرها 1.3%.
4- علاوة على ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود، سواء كان إنشاء مشروعات جديدة أو توسعات لمشروعات قائمة.
5- ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة (بني سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) على جهد 220، 500 ك.ف.
6- استثمار نحو 965 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2022.
7- التوجه لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، حيث جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء ، المحطات المائية باستخدام هذه التقنية الحديثة بقدرة 2400 ميجا وات بجبل عتاقة من الطاقة المنتجة للمصادر المتجددة وتخزينها في أوقات توافرها، ثـم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج في ساعات الذروة.
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