تطوير شبكات الكهرباء.. زيادة خطوط الجهد الفائق وربط محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة

كتبت نورا فخرى

ألقت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للسنة المالية 2022/2023، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، الضوء علي أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التى انعكست على تحسن الأداء بقطاع للكهرباء.

وحول ما شهده مجال تطوير شبكات النقل والتوزيع:

1- تحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، حيث بلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال عام 2021 حوالي 189 مليارك.و.س.

2- زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم، وبنسبة نمو قدرها 5.5%.

3- زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.ف.أ لتصبح 112208 م.ف.أ بنسبة زيادة قدرها 17,7%، تم زيـادة سـعـات ثمـان مـحـطـات مـحـولات الجهـد الـعـالي من 6253.3 م.ف.أ لتصبح 6516,3 م.ف.أ، بنسبة زيادة قدرها 4.2% وكذلك زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 22486 كم لتصبح 22770 کم، بزيادة قدرها 284 كم، وبنسبة نمو قدرها 1.3%.

4- علاوة على ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود، سواء كان إنشاء مشروعات جديدة أو توسعات لمشروعات قائمة.

5- ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة (بني سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) على جهد 220، 500 ك.ف.

6- استثمار نحو 965 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع جنوب سيناء التابع لشركة القناة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2022.

7- التوجه لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، حيث جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء ، المحطات المائية باستخدام هذه التقنية الحديثة بقدرة 2400 ميجا وات بجبل عتاقة من الطاقة المنتجة للمصادر المتجددة وتخزينها في أوقات توافرها، ثـم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج في ساعات الذروة.