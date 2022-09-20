اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:52 م
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تضامن كفر الشيخ: توزع 1800 قطعة ملابس لغير القادرين

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:22 م
تضامن كفر الشيخ: توزع 1800 قطعة ملابس لغير القادرين ملابس - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن كفر الشيخ، إنه تم توزيع 1800 قطعة ملابس جاهزة على غير القادرين بالمجان وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز بيلا بكفر الشيخ تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر  الشيخ، مؤكداُ أنه تم توزيعها على الأطفال والفتيات والشباب من خلال معرض خيرى أقيم اليوم الثلاثاء، بقرية الشطوط مركز بيلا والمستفيدين من قرى الشطوط وسريوة وكوم شيخ العرب والعايقة، بالتعاون مع جمعية الأورمان.
 
 
 
وأضاف مسلم، أن المعرض أقيم تخفيفا عن كاهل الأسر غير القادرة مع دخول المدارس، مشيرا إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضى توزيع 150 حقيبة مدرسية على طلاب المرحلة الابتدائية غير القادرين بمركز الرياض.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

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