تشييع جثمان شقيقين لقيا مصرعهما بحادث سير بالدقهلية ‏عقب عودتهما من واجب عزاء

الدقهلية فريق محافظات

شيع أهالي كفر بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، جثمان شقيقين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية، وتوك توك كان يستقله ‏ضحايا الحادث على طريق "نبروه - درين"، حيث وقع لهم الحادث حال توجههم لتقديم واجب العزاء ‏لأسرة متوفي في قرية مجاورة.

وكان مأمور مركز شرطة نبروه تلقي بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شقيقين وإصابة ثالث نتيجة ‏وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة نارية، وتوك توك كان يستقله ضحايا الحادث على طريق ‏‏"نبروه – درين". ‏

وانتقل مأمور مركز شرطة نبروه وضباط مباحث المركز، إلي مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع كل ‏من: "محمد عبدالله سالم"، وشقيقه "أشرف عبدالله سالم"، ومقيمان في قرية كفر بهوت مركز نبروه، ‏بينما تبين إصابة "إبراهيم . ا."، وجري نقل ضحايا الحادث والمصاب إلي مستشفى نبروه المركزي.‏

ونقلت سيارات الإسعاف جثمان الشقيقين إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى نبروه المركزي إلى أن ‏صرحت النيابة العامة بدفنهما، فيما نقلت الإسعاف المصاب إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم.‏

وأكد شهود العيان أن الشقيقين كانوا متوجهين بصحبة صديق لهم لتقديم واجب العزاء في قرية مجاورة، ‏وحال توجههم لتقديم العزاء وقع الحادث مما تسبب في مصرع الشقيقين وإصابة شقيقهم والذى يتلقى ‏العلاج حاليا في المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.