اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:47 م
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تسليم شهادات اجتياز برنامج تأهيل العاملين الحكوميين بمجال التحول الرقمى ببورسعيد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:48 م
تسليم شهادات اجتياز برنامج تأهيل العاملين الحكوميين بمجال التحول الرقمى ببورسعيد العاملين يتسلمون الشهادات
بورسعيد - محمد عزام

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سلم  اللواء عاطف كامل سكرتير عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، شهادات اجتياز الدورة التدريبية فى مجال التحول الرقمى Digital Transformation Mindest (تهيئة التحول الرقمى)، وذلك بحضور المهندسة شيماء جودة مدير الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.
 
وأوضح اللواء عاطف وجدى، أن هذه الدورات التدريبية تأتى بناءً على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بمتابعة برامج الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى وتطوير مستوى الأداء.
 
كما يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بورسعيد لتنفيذ البرنامج التدريبى لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية تحقيقا للتميز الرقمى والمؤسسى.

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