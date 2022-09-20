تسكين 43 ألف أسرة بمشروعات المساكن الحضارية فى محافظة القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أنه تم تسكين 43 الف أسرة مستحقة حتى الآن بمساكن حضارية، بمشاريع بديلة للمناطق العشوائية، مشيرا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم حيث تضم وحدات صحية ، ومركز شباب ، ومدارس ، وخطوط نقل عام ، ومخابز.

وأضاف محافظ القاهرة، أن سعي الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لخلق مجتمع متكامل لمواطنى المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة ، وغيرها.

وفى السياق أكد محافظ أنه سيتم التوسع في إنشاء أسواق جملة على غرار سوق العبور لإحداث توازن بالأسعار، مشيرا إلى أن خطة الدولة بالتوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية يأتى فى إطار حرصها على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أحدثت توازن للأسعار بالأسواق حيث تم توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية والمحافظة ستتوسع خلال الفترة القادمة في إقامة تلك المعارض بالتعاون مع المجتمع المدني.