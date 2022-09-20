اليوم السابع
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ترامب يتهم "‏FBI‏" بتدمير سجادة غرفته ويصفها بـ "مسرح جريمة حكومي"‏

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:50 ص
ترامب يتهم "‏FBI‏" بتدمير سجادة غرفته ويصفها بـ "مسرح جريمة حكومي"‏ ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي قائلا أنهم ساروا على ‏سجادة غرفة نومه في مارالاجو بأحذيتهم الشهر الماضي ، بعد ساعات من وصوله إلى منزله بولاية ‏فلوريدا ليلة الأحد.‏
 
كتب الرئيس السابق في سلسلة من منشورات على حسابه الرسمي في تروث سوشيال التي يمتلكها صباح ‏يوم الاثنين ، لتحدي تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في الوثائق السرية التي تم العثور ‏عليها في منزله في فلوريدا ، والذي قال إنه "لن يكون هو نفسه أبدًا.‏
 
كتب ترامب الذي دائما ما يشير الى عملية تفتيش منزله من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي انها عملية ‏نهب: "وصلت إلى فلوريدا الليلة الماضية وكان لدي فرصة طويلة ومفصلة للتحقق من مسرح 'جريمة' ‏حكومية أخرى ، مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي واقتحام منزلي ، مارالاجو أعتقد أنهم لا يعتقدون ‏أن هناك تعديل رابع بعد الآن ، وبالنسبة لهم ، لا يوجد".‏
 
وأضاف: "على أي حال ، بعد ما فعلوه ، لن يكون المكان كما هو أبدًا لقد تم" نهب "، وفي حالة مختلفة ‏للغاية عن الطريقة التي تركتها بها العديد من الوكلاء - ولم يخلعوا أحذيتهم في غرفة نومي. لطيف - ‏جيد!!!'‏
 
الشهر الماضي عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على حوالي 11000 وثيقة ، بما في ذلك ما يقرب من ‏‏100 بعلامات تصنيف تم العثور عليها في غرفة تخزين ومكتب ، أثناء تقديم أمر تفتيش مصرح به من ‏المحكمة في المنزل في 8 أغسطس.‏
 
الغالبية العظمى من الوثائق والمواد التي تم الاستيلاء عليها في المداهمة لم يكن عليها أي علامات ‏تصنيف ، وفقًا لقائمة جرد صدرت في وقت سابق من هذا الشهر.‏
 
بعد أسابيع من البحث ، طلب محامو ترامب من القاضي تعيين خبير خاص لإجراء مراجعة مستقلة ‏للسجلات ، والتي تم منحها.‏
 
تقول المذكرة إن العملاء الفيدراليين كانوا يحققون في الانتهاكات المحتملة لثلاثة قوانين فيدرالية ‏مختلفة ، بما في ذلك القانون الذي يحكم جمع أو نقل أو فقدان معلومات الدفاع بموجب قانون ‏التجسس.‏
 
 

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