تحرير 54 محضر مخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة بالدقهلية

الدقهلية - فريق المجافظات

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية، التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية، مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية أسفرت عن تحرير 54 محضرا بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه "مختار" لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والأسواق بمراكز ومدن المنصورة والسنبلاوين و ميت غمر والمنزلة وتمي الأمديد وأجا، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 14 محضر نقص وزن و3 محاضر مواصفات، و3 محاضر تصرف في دقيق مدعم، والكمية المضبوطة (24 شيكارة) ومحضر تجميع دقيق، والكمية المضبوطة (2 شيكارة) ومحضر توقف بدون إذن، و14 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و9 محاضر عدم حمل شهادةصحية، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر سلع بدون فواتير، و2 محضر تجميع سلع مدعمة، ومحضر بيع بأزيد من السعر (سجائر)، ومحضر إعاقة الحملة عن آداء عملها، و3 محاضر أوكازيون بدون ترخيص والتحفظ على 4 كراتين زيت تموين، و 100 كرتونة أيس كريم، و2000 رغيف خبز مدعم واضاف انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية، بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.