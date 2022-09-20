تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 60 طربة حشيش بقصد الاتجار فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة على 60 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة محرم بك، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش والأقراص المخدرة وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة محرم بك وسط بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقى القبض عليهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.