اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأجيل جلسة محاكمة 17 مستريحا من أسوان لـ2 أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:02 م
تأجيل جلسة محاكمة 17 مستريحا من أسوان لـ2 أكتوبر المقبل قاعه محكمه
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة 17 مستريحا من بينهم قضية مستريح السيارات بأسوان، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في محافظة أسوان، إلى يوم 2 أكتوبر المقبل للسماع إلى الشهود.
 
ونظرت محكمة قنا الإقتصادية اليوم 17 قضية لمستريحي أسوان من بينهم محمود النجار مستريح السيارات، وأحمد الزعامة مستريح مواشي وسيارات، وطاهر الحصاوي مستريح الماشية .
 
ويواجه محمود فتحي النجار، تهمة الاستيلاء علي ملايين الجنيهات من المواطنين عن طريق تجارة السيارات على أن يقوم بشراء السيارات من المواطنين بثمن أغلى من ثمنها الحقيقي وأوهمهم يدفع ثمنها بعد 3 أشهر من عملية.

 


مستريح اسوان

محاكمة مستريح السيارات

جنايات قنا

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة