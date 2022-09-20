تأجيل جلسة محاكمة 17 مستريحا من أسوان لـ2 أكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة 17 مستريحا من بينهم قضية مستريح السيارات بأسوان، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في محافظة أسوان، إلى يوم 2 أكتوبر المقبل للسماع إلى الشهود.
ونظرت محكمة قنا الإقتصادية اليوم 17 قضية لمستريحي أسوان من بينهم محمود النجار مستريح السيارات، وأحمد الزعامة مستريح مواشي وسيارات، وطاهر الحصاوي مستريح الماشية .
ويواجه محمود فتحي النجار، تهمة الاستيلاء علي ملايين الجنيهات من المواطنين عن طريق تجارة السيارات على أن يقوم بشراء السيارات من المواطنين بثمن أغلى من ثمنها الحقيقي وأوهمهم يدفع ثمنها بعد 3 أشهر من عملية.
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